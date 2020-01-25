الراشد:«هاتف بيزوس لم يخترق وعشيقته هي من سربت الصور الحميمية لأخيها »

واشنطن(صدى):

علق الكاتب عبدالرحمن الراشد على تسريب عشيقة مؤسس أمازون ومالك “واشنطن بوست”، جيف بيزوس للصور الحميمية بينها، قائلا:” تلفونه لم يخترق وعشيقته هي من سربت لأخيها الذي باعها لصحيفة فضائحية مقابل 200 ألف دولار.. والقضية تنقلب عليه”.

وأضاف الراشد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”:” بيزوس اكتشف أن صوره ومراسلاته الشخصية مع عشيقته حصلت عليها صحيفة ناشونال اينكوايرر”.

ولفت الراشد:” بيزوس يطلق زوجته ويدفع لها 35 مليار دولار”، موضحا أن أحلام بيزوس تتبخر في دخول الانتخابات، متسائلا:”هل اتهم بيزوس السعودية بحثًا عن تعويض مادي أو تبرير سياسي؟”.