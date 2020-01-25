الكشف عن معدلات صرفية وقود كورفيت C8

واشنطن(صدى):

كشفت شيفروليه عن أرقام كفاءة استهلاك الوقود الرسمية لـ كورفيت C8، حيث أن الكوبيه ذات المحرك الوسطي تحصل على قوة 490 حصان من محرك V8 سعة 6.2 لتر.

أما فيما يتعلق بأرقام كفاءة استهلاك الوقود،فهي تستهلك 15.7 لتر لكل 100 كم تقطعها بالمدينة و8.7 لتر لكل 100 كم على الطرق السريعة، وبحسبة بسيطة، فإن السيارة تحصل على نطاق قيادة إجمالي قدره 800 كم تقريباً بخزان وقود ممتلئ.

ويمكنها التسارع من 0 إلى 96 كم/س في أقل من ثلاث ثوان، وبسرعة قصوى تزيد عن 310 كم/س، لذا فإن هذه الأرقام هي الأفضل بين منافسيها ذوي المحركات المتوسطة مثل ماكلارين 720S والتي تستهلك 15.7/10.7 لتر مدينة/الطرق السريعة.