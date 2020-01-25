نائب كويتي يطالب بردع «الخارجية الفلبينية» عقب تصريحاتها بشأن الكويت

خالد الظفيري(صدى):

طالب عضو مجلس الأمة الكويتي، عبدالكريم الكندري، اليوم السبت، وزير الخارجية الكويتي باتخاذ أقصى الإجراءات الدبلوماسية الرادعة تجاه تصريح وزير خارجية الفلبين الذي هدد حياة المواطنين الكويتيين.

وقال ” الكندري ” أنه على الحكومة أن يكون لها موقف سياسي حازم حيال هذه القضية التي بدأت تنحرف من قضية عمالة منزلية إلى تهديد وابتزاز للكويت.

وكانت الكويت، الخميس الماضي، قد كشفت عن استيائها من قرار الحكومة الفلبينية القاضي بفرض حظر شامل على إرسال العمالة إلى الكويت، رغم الإجراءات التي اتخذتها السلطات عقب مقتل مواطنة فلبينية.

وصرح مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون القنصلية، السفير سامي الحمد، إن بلاده اتخذت إجراءات قانونية واعتقلت الجناة وسجلت قضية بحقهم لدى النيابة العامة، مستغربًا من تداول هذه القضية من قبل المسؤولين في الفلبين، عبر وسائل الإعلام، بعيدا عن الأطر الرسمية والمشاروات.