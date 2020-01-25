بالفيديو.. اهتزاز استوديو لحظة وقوع زلزال تركيا أثناء بث تلفزيوني

أنقرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم السبت لحظة حدوث زلزال تركيا، خلال بث تلفزيوني مباشر.

وظهر في الفيديو عددٌ من الشخصيات في برنامج حواري، حيث كان الأستديو يهتزّ بقوّة جراء الزلزال الذي ضرب تركيا بقوّة 6.7 درجات على مقياس ريختر.

وأكد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، على أن “الزلزال وقع في المناطق الشرقية من تركيا، وعلى عمق 10 كيلومترات”.

وأشار المركز إلى أن “هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريباً كل أنحاء البلاد”، مشيراً إلى أنها “وصلت إلى سوريا والعراق وفلسطين المحتلة