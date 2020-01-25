فوائد الرياضة للدماغ والصحة العقلية 

أميرة خالد(صدى):

أظهرت دراسة حديثة أن الرياضة تولد خلايا دماغية جديدة، مما تحسن الذاكرة طويلة الأمد والذاكرة العاملة، وبالتالي يصبح الإدراك أفضل.

وأشارت إلي أن الرياضة تساعد في الحفاظ على شباب الدماغ حتى أثناء التقدم بالسن، حيث أن بعض المهارات العقلية تبدأ بالتراجع في سن الثلاثين.

وأوضحت أن التدريب لفترة قصيرة لمدة 20 دقيقة يسهل معالجة المعلومات ووظائف الذاكرة، مشيرة إلي أن ممارسة الرياضة تزيد من معدل ضربات القلب، الذي يضخ المزيد من الأكسجين إلى الدماغ، مما تعزز إفراز مجموعة كبيرة من الهرمونات، التي تشارك جميعها في المساعدة على توفير بيئة مغذية لنمو خلايا المخ.