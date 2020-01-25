بالفيديو.. أديب محذرا من « كورونا »: بلاش بوس الفترة الجاية »

القاهرة(صدى):

تحدث الإعلامى عمرو أديب، عن اتخاذ معظم مطارات العالم إجراءات قوية لمواجهة فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين.

وحذر أديب خلال برنامجه “الحكاية” الجميع من هذا الفيروس القاتل، قائلا:” تناولوا أكلا صحيا، وارفعوا المناعة بالأكل الصحى، ودى مش محتاجة غنى أو فقير”.

وشدد أديب، قائلا:” بلاش بوس الفترة الجاية زى ما قولتلكم من شهر والفيروس ده بيتنقل من الاختلاط والرذاذ .. والنصيحة الرسمية للعالم كله غسل الأيادى لمدة 20 ثانية متصلة.. وبلا فزع هذا المرض موجود والعالم كله مترقب له”.