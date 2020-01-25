مدافع الفيحاء على رادار الأهلي

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن إدارة نادي الأهلي تفكر في ضم سامي الخيبري، مدافع فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، في فترة الانتقالات الشتوية؛ بينما المفاوضات بين الطرفين لم تأخذ الطابع الرسمي بعد.

وترغب إدارة نادي الفيحاء في شراء عقد هاني صبياني الظهير الأيسر للفريق المعار من النادي الأهلي والذي شارك مع الفريق الموسم الجاري وقدم مستويات جيدة، الأمر الذي دفعهم للتفكير في شراء عقده؛ فيما لم تتلق إدارة الفيحاء أي شيء رسمي بخصوص طلب سامي الخيبري مدافع الفريق.

ومن جانبه، أوضح مصدر داخل الفيحاء: ” لم يصلنا أي عرض رسمي من الأهلي حتى الآن، ومن الصعب التنازل عن الخيبري في مثل هذا التوقيت، خاصة أننا في منتصف الموسم، وبخصوص طلبنا شراء عقد هاني صبياني نحن رفعناه في وقت سابق لهم ” .