تحذيرات من الإفراط في تناول مشتقات «باراسيتامول»

جدة(صدى):

حذر استشاري أمراض الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد، وكيل كلية الطب في جامعة جدة، الدكتور معتز هاشم، اليوم السبت، من الإفراط في تناول مشتقات مادة الباراسيتامول التي تستخدم كمسكن وخافض للحرارة.

وأوضح الدكتور معتز هاشم، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن: ” ‏‎الحد الأعلى المسموح من البنادول في اليوم هو ٤ غرامًا (٨حبات من فئة ٥٠٠ مغ) وإذا أخذنا أكثر من ذلك فأنت تعرض نفسك لفشل الكبد الحاد ” ؛ قائلًا أن الأمر ينطبق على كل أدوية مادة باراسيتامول.