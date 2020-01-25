« سلفة » يمنحك 5000 ريالًا في 15 دقيقة فقط والسداد على راحتك

الرياض(صدى):

يعمل موقع ” سلفة ” على تسهيل الحصول على سلفة للأفراد المتعثرين ماديًا، ليصبح الشخص قادرًا على طلب من خلاله دون الحاجة إلى طرق أبواب أحد طلبًا للعون أو الوقوع في مواقف تسبب الإحراج.

ويستطيع الموقع التحويل إلى حسابك في ١٥ دقيقة كحد أقصى، وذلك ما بين ١٠٠٠-٥٠٠٠ ريالًا؛ حيث بإمكانك أن تسددها على حسب الوقت المناسب لك من شهر إلى ٦ شهور.

وحصل موقع ” سلفة ” على تصريح من مؤسسة النقد العربي السعودي، كما أن تعاملاتهم متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ فيما يمكنك التسجيل والاستعانة بهم متى ما تحتاج إليهم: اضغط هنا