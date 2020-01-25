الطيران والصحة تتخذان إجراءات وقائية على الركاب القادمين من مطار بالصين

عادل الحربي(صدى):

يستقبل مطار الملك خالد بـالرياض، رجلة قادمة من مطار غوانزو في الصين وذلك خلال أقل من 3 ساعات.

وتستعد هيئة الطيران المدني ووزارة الصحة لاتخاذ إجراءات وقائية على الركاب القادمين على متنها للتأكد من عدم إصابتهم بفايروس كورونا الجديد.

علقت بكين، مساء اليوم السبت، الرحلات الجماعية المنظمة من وإلى الصين بسبب وباء ” كورونا ” الجديد؛ فيما عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اجتماعًا للمكتب السياسي بشأن الإجراءات التي ستتخذ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.