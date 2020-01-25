«ناسا» تحذر من احتمال اصطدام كويكب بالأرض

وكالات(صدى):

حذرت وكالة ناسا الدولية للفضاء، اليوم السبت، من اقتراب الكويكب المسجل برقم 163373 والذي يقدر قطره بما بين 440 و990 مترا من الكرة الأرضية منتصف فبراير القادم، وذلك بمسافة تتجاوز المسافة بين الأرض والقمر بـ15 ضعفا فقط.

وقالت الوكالة أنه إذا لم يصطدم هذا الكويكب بالأرض في منتصف فبراير، فمن المتوقع أن يقترب الكويكب من الكرة الأرضية مرة أخرى في عام 2075.

وأوضحت أن الكويكب الذي اكتشف في 23 أكتوبر 1995 إلى مجموعة كويكبات أبولو، وهي الكويكبات التي يعبر مسارها مدار الأرض وتصنف لذلك محتملة الخطورة “.