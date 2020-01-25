بكين تعلق الرحلات المنظمة من وإلى الصين بسبب فيروس «كورونا» الجديد

بكين(صدى):

علقت بكين، مساء اليوم السبت، الرحلات الجماعية المنظمة من وإلى الصين بسبب وباء ” كورونا ” الجديد؛ فيما عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اجتماعًا للمكتب السياسي بشأن الإجراءات التي ستتخذ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وفرضت السلطات الصينية، إجراءات على مستوى البلاد؛ للكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بفيروس “كورونا”، في القطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات.

وفي السياق نفسه، كشفت لجنة الصحة الوطنية بالصين، في تقرير لها أن انتشار فيروس كورونا الجديد أدى إلى وفاة 41 شخصًا، وإصابة أكثر من 1300 على مستوى العالم؛ لافتة إلى أنه سيتم وضع محطات للكشف عن الإصابات، وسينقل الركاب الذين يُشتبه بإصابتهم فورا إلى مركز صحي.