قرار بتحمل «الزراعة » تكاليف مكافحة سوسة النخيل

حمود العنزي(صدى):

قرر وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم السبت، تحمل الوزارة ‏التكاليف ‏اللازمة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بالمشاركة مع ‏أصحاب ‏مزارع النخيل؛ محددًا نسب المشاركة على أساس عدد النخيل في كل ‏مزرعة.

واشتمل القرار، على أن أقل من ‏‏(500) نخلة، يتحمل أصحابها تكاليف تكريب ‏النخيل ‏المصاب وتجهيزه للعلاج الكيميائي، فيما تتحمل ‏الوزارة ‏تكاليف الكشف الدوري الشامل، وتطبيق المكافحة ‏الكيميائية ‏بالرش والحقن، والمبيدات الكيميائية المقيدة‎.‎

ويتحمل أصحاب المزارع التي تحتوي على ما بين ‏‏(501 ‏إلى 1000) نخلة، تكاليف تكريب ‏النخيل ‏المصاب وتجهيزه للعلاج الكيميائي والكشف الدوري ‏الشامل ‏كل (45) يوما، وتتحمل الوزارة تكاليف تطبيق ‏المكافحة ‏الكيميائية بالرش والحقن، والمبيدات الكيميائية المقيدة‎.

أما ‎مزارع النخيل التي عدد أشجار النخيل فيها ما بين ‏‏(1001 ‏إلى 2000) نخلة، يتحمل أصحابها تكاليف تكريب ‏النخيل ‏المصاب وتجهيزه للعلاج الكيميائي، والكشف ‏الدوري ‏الشامل كل (45) يوما، وتطبيق المكافحة الكيميائية ‏بالرش ‏والحقن، وتتحمل الوزارة تكاليف المبيدات ‏الكيميائية ‏المقيدة‎.‎

وفي السياق نفسه، يتحمل أصحاب مزارع النخيل التي يتجاوز عدد ‏أشجارها ‏‏(2000) نخلة، كامل التكاليف ‏اللازمة ‏لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وتتولى الوزارة ‏الإشراف ‏على أعمال المكافحة الكيميائية المقيدة وتدريب ‏المزارعين ‏وعمالهم عليها، وتقديم التوعية والإرشاد في هذا ‏الشأن‎.‎