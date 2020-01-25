كليات عنيزة تختتم مشاركتها بربيع بريدة 41 بحضور لافت

سعيد العجل(صدى):

اختتمت كليات عنيزة مشاركتها في مهرجان ربيع بريدة 41 والذي أقيم في منتزة القصيم الوطني بعريق الطرفية بمدينة بريدة والذي امتد 16 يوم وذلك ضمن الأجنحة المشاركة من المؤسسات الأهلية والخاصة بالمنطقة

وتمثلت مشاركة الكليات بعرض الاعمال والأنشطة والمذكرات والشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها الكليات المبادرات والدورات المتنوعة التي قدمتها الكليات لخدمة المجتمع فضلا عن التعريف بالمشاركات والإنجازات التي ساهم بها الطلاب والطالبات فيما قدم تقديم العديد من الاستشارات التعلمية و التعريف بالتخصصات العلمية النوعية المتاحة بالكليات والمتوافقة مع احتياج سوق العمل ورؤية المملكة 2030 والطرق المتبعة في معادلة الدبلومات وبرامج الدرسات العليا

وحظي الجناح بتوافد العديد من الزوار و شهد تقديم العديد من الفعاليات وإقامة المسابقات اليومية المتنوعة

وقال نائب المشرف العام على كليات عنيزة الأستاذ عدنان بن سعود اليحيى أن المشاركات في مهرجانات المنطقة تسهم في تعريف المجتمع على اهم التخصصات العلمية وكذلك إلى تقديم الخدمات والاستشارات والتعريف على أهم التخصصات النوعية والشراكات المجتمعية والمميزات التي يحظى بها طلاب وطالبات الكليات مثل ريادة الأعمال والمكتبة و حلول الطالب وبطاقة ( تخفيض ) التي تتيح الاستفادة من خصومات متفاوتة على عدد من المجالات الطبية التعليمية الترفيهية .