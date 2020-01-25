الاتحاد الآسيوي يحدد موعد مباراة شنغهاي وبوريرام 

طلال الغامدي(صدى):

قرر الإتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباراة الملحق الآسيوي التي تجمع شنغهاي سبيغ الصيني ضد بوريرام التايلاندي يوم الثلاثاء القادم دون حضور جماهيري.

وأوضح الإتحاد الآسيوي لكرة القدم أن المباراة ستقام لدون جماهير بسبب وباء “كورونا” المنتشر بالصين حرصاً على سلامة الجماهير واللاعبين.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين قد أعلنت في وقت سابق، تسجيل 26 حالة وفاة و881 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد (2019- إن سي أو في).