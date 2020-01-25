وكيل أعمال مصطفى بصاص يهاجم إدارة الأهلي

طلال الغامدي(صدى):

هاجم عبدالله مجرشي، وكيل اللاعب مصطفى بصاص، إدارة النادي الأهلي، ممثلة في أحمد بامعوضة، المدير التنفيذي للنادي على خلفية حديثه عن اللاعب وأن سبب رحيله هو تدني مستواه الفني.

وقال مجرشي إن بصاص كان مقنعا لكل المدربين الذين أشرفوا على الأهلي الموسم الحالي بدءا من الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مرورا بالمدرب الوطني صالح المحمدي ثم السويسري كريستيان غروس، وفقًا لـ”عكاظ”.

وأضاف مجرشي أنه لا صحة بأن سبب رحيل اللاعب هو المستوى الفني، مبديا اندهاشه من تصرف إدارة النادي الأهلي، التي وقّعت العقد الجديد مع اللاعب، ولكنها لم تقدمه بشكل رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم لاعتماده.

وأشار مجرشي إلى أن مصطفى بصاص لم يوقع على المخالصة المالية النهائية مع النادي حيث يرغب في الحصول على تسوية مالية ترضي الطرفين.