بسبب سؤال مثير.. «بومبيو» يصرخ فى وجه صحفية لعشر دقائق

وكالات(صدى):

شهد المقابلة التى أجراها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع إذاعة “إن بي آر” الرسمية الأمريكية أحداث غريبة، وذلك بحسب ما ذكرته الصحفية ماري لوزير كيلى.

وذكرت “كيلى” أن بومبيو فقد أعصابه عندما قامت بسؤاله حول اذا كان يعتزم الاعتذار للسفيرة ماري يوفانوفيتش التى تم إقالتها من منصبها واتهم بومبيو حينها بأنه لم يدافع عنها.

وأضافت أن وزير الخارجية قام بعد إنتهاء المقابلة بالنظر إليها بغضب ثم بعث شخصا اصطحبها لقاعة كان موجود بها حيث صرخ فى وجهها لمدة 10 دقائق، مضيفا أنه أكد لها أن الأمريكيين لا يهتموا بأوكرانيا، فى إشارة منه بعدم جواز طرح هذا السؤال خاصة وأنه يأتى بالتزامن مع محاكمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ.