من هي المرأة التي ظهرت بجانب كارلوس غصن؟

بيروت(صدى):

سلط الضوء على كارول غصن، المعروفة في عالم الموضة في نيويورك، بعد توقيف زوجها رجل الأعمال كارلوس غصن واعتقاله وفراره في وقت لاحق من اليابان.

وأثارت كارول، ذات الجنسية اللبنانية، الزوجة الثانية للرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان، والتي قادت حملة لإطلاق سراح زوجها، التساؤلات بمساعدتها في فرار زوجها المفاجئ.

والتحقت كارول بزوجها بعد فراره من اليابان التي احتجزته سلطاتها ثم وضعته قيد الإقامة الجبرية في منزله بتهم تتعلق بمخالفات مالية.

يذكر أن كارول غير معروفة كثيرا في لبنان، وأمضت فترة كبيرة من حياتها في الولايات المتحدة، لكنها خلال السنة الماضية جابت العالم بلا كلل.

أمضت الجزء الكبير من حياتها في الولايات المتحدة، وتحمل الجنسية الأميركية وكذلك أولادها الثلاثة من زواج سابق، وتلقت تعليما عاليا وحققت نجاحا بجهدها، وفي العقد الماضي أسست شركة لبيع العباءات الفاخرة.

ووفق مصادر قريبة، فإن كارول أيضا رئيسة شركة استخدمت لشراء يخت فاخر يشتبه المدعون بأن ثمنه سدد جزئيا من أموال تم تحويلها.