الإطاحة بالملحن المسئ لزملائه بالوسط الفني

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن الإطاحة بالملحن الذي اعتاد على الإساءة لزملائه بالوسط الفني ، بعد تقديم بلاغ ضده .

وقال الإعلامي “عبد الله مخارش ” على صفحته الرسمية في ” تويتر ” : تمكنت الجهات الأمنية من القبض على “الملحن” بعدما صدر أمر القبض عليه من قبل النيابة العامة بسبب عدم تجاوبه مع جهات التحقيق وذلك بعد تقديم بلاغ ضده ومتابعته من قبل المحامي علاء الغامدي .

وأضاف : المذكور أعتاد على الإساءة لزملائه في الوسط الفني من خلال معرفات وهمية .