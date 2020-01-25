«وول ستريت»: صندوق الثروة السيادي السعودي في مفاوضات لشراء نيوكاسل يونايتد

رويترز(صدى):

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن صندوق الثروة السيادي السعودي يجري حاليا مفاوضات لشراء نادي نيوكاسل يونايتدالإنجليزي لكرة القدم مقابل نحو 340 مليون جنيه إسترليني أي 447 مليون دولار.

وأضافت الصحيفة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة من المستثمرين على رأسهم سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستيفلي، يجرون مفاوضات لشراء النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لافتة إلى أن المفاوضات ربما تستمر عدة أيام أو أسابيع.

ويحتل نيوكاسل المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي رصيده 30 نقطة من 24 مباراة.