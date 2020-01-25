قرار بتأجيل عرض فيلم هيفاء وهبي الجديد

بيروت(صدى):

أجلت الشركة المنتجة لفيلم ” أشباح أوروبا ” للفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي، عرض الفيلم في السينمات المصرية، إلى موسم عيد الفطر المقبل، بعدما كان سيعرض في موسم إجازة نصف العام.

وأوضحت الشركة، أن الفيلم لم يكن جاهزا للعرض؛ فيما طرحت «برومو» أول قبل أسبوعين، احتوى على مشاهد إثارة وتشويق وتفجير سيارات ومطاردات وخلافه، بالإضافة إلى ظهور هيفاء وهبي على دراجة نارية.

وتأتي عودة هيفاء وهبي بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم «حلاوة روح» مع المخرج سامح عبد العزيز، والذي سبب جدلا كبيرا، واتخذ رئيس الوزراء المصري وقتها إبراهيم محلب، قرارا بوقف عرضه في السينمات.