النيابة العامة الأمريكية تكشف دليل عدم اختراق هاتف «بيزوس»

واشنطن(صدى):

كشفت النيابة العامة الأمريكية عن دليل يثبت عدم اختراق هاتف الملياردير الأمريكي ” جيف بيزوس ” مالك أمازون وواشنطن بوست .

وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن التحقيقات توصلت بأن عشيقة “بيزوس ” ورين سانشيز هي من قامت بإرسال رسائل نصية لشقيقها ، وهو ما يكشف عدم صحة إدعاءه على المملكة ومحاولة الزج بها في أوهام إبتزاز لا أساس لها من الصحة .

الجدير بالذكر أن رئيس الإتصالات بشركة فيسبوك أكد أيضاً خلال التحقيقات أن هاتف “بيزوس ” مشفر ولا يمكن إختراقه بأي حال .

وكانت صحف أمريكية قد أيدت كذب “بيزوس ” في اتهام للمملكة ، وأكدت أن شقيق عشيقة “بيزوس ” حصل على مبلغ 200 ألف دولار لنشر فضائح بيزوس في مجلة أمريكية .