النيابة العامة الأمريكية تكشف دليل عدم اختراق هاتف «بيزوس»
كشفت النيابة العامة الأمريكية عن دليل يثبت عدم اختراق هاتف الملياردير الأمريكي ” جيف بيزوس ” مالك أمازون وواشنطن بوست .
وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن التحقيقات توصلت بأن عشيقة “بيزوس ” ورين سانشيز هي من قامت بإرسال رسائل نصية لشقيقها ، وهو ما يكشف عدم صحة إدعاءه على المملكة ومحاولة الزج بها في أوهام إبتزاز لا أساس لها من الصحة .
الجدير بالذكر أن رئيس الإتصالات بشركة فيسبوك أكد أيضاً خلال التحقيقات أن هاتف “بيزوس ” مشفر ولا يمكن إختراقه بأي حال .
وكانت صحف أمريكية قد أيدت كذب “بيزوس ” في اتهام للمملكة ، وأكدت أن شقيق عشيقة “بيزوس ” حصل على مبلغ 200 ألف دولار لنشر فضائح بيزوس في مجلة أمريكية .
alfahd42[ عدد التعليقات: 23498 ] نشر منذ يوم واحد
تشلب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53851 ] نشر منذ يوم واحد
مستحيل محمد بن سلمان يسويها
لو يبيه جابه بكله
هو ع جواله على عائلته على الي خلفوووووه
قناةالخنزيرة تريد أن تجعل مننا لقمه سائغه في كل فم وعلى كل لسان
لكن يبطون عظم
وهذي هي الحقيقة أنكشفت
أتمنى يامحمد بن سلمان ماتسكت عن حقك وأتهامهم لك..
وأحنا معك لأن الي يأذيك،،
يأذينا
وبعد ماتاخذ حقك
طقه بحظر وأحذف رقمه الله لايرده😐
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32926 ] نشر منذ 18 ساعة
بعد ما كشفت النيابه الحقيه فالمفروض نقيم دعوى على كل من اتهمنا بهذه الروايه بدون دليل