إيران تعلن مكان مُدمر الطائرة الأوكرانية المنكوبة

طهران(صدى):

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الشخص الذي أطلق النار على الطائرة الأوكرانية ٨ يناير الجاري، وأسقطها موجود في السجن الآن.

وأكد أن الحكومة الإيرانية ليست مسؤولة عن تأخر المعلومات حول سبب سقوط الطائرة، لافتا إلى أن سبب تأخر الحكومة في الإفصاح عن سبب سقوط الطائرة أن الموقف كان معقدا.

يذكر أن طائرة ركاب من طراز “بوينغ 737” تابعة لشركة “خطوط الطيران الدولي الأوكرانية”، تعرضت إلى الضرب، بصاروخ إيراني بالخطأ، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وكانت متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا من جنسيات مختلفة.