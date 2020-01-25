المملكة تشارك في معرض الأمن والسلامة الأنتر ساك دبي 2020

محمد بن طحيطح(صدى):

أقامت دبي معرضها الأمن والسلامة الأنتر ساك دبي 2020 حيث شاركت السعودية هذا المعرض بأضخم الممثلين للمملكة العربية السعودية رجل الأعمال/ ظافر آل سلطان صاحب ثاني أكبر شركة فاير سستم في المملكة الحاصلة على سبعة عشر وكالة أوربية وامريكية وألمانية.

وقد كانت الشركة الكبرى المشاركة التي مثلت السعودية المسماه بشركة ددج لاند في اكبر معرض للأمن والسلامة بالعالم التي تشارك فيه عدد من دول العالم .

وقد امتاز هذا الجناح بتفرد نوعيتة لأنه كان احد شباب السعوديه النادرون والمتميزون بحضورهم وطرح ومنتجاتهم

والذي عُرضت به منتجات ضخمة وأصبحت شركاته من اكبر الشركات العالمية المعروفة في أنظمة الأمن والسلامة، وتنافس كبار الشركات العالمية.

وقد قدم رجل الأعمال الأستاذ/ ظافر آل سلطان في ركنه المشارك للحاضرين للمعرض من مهندسين دوليين بعض الدروع التذكارية بمجسم الحرم الشريف، وقد امتاز ركن ددج لاند بضخامة مشاريعه بالمملكة العربية السعودية وعدد المهندسين والفنيين المتميزين والمختصين فامتازت شركة ددج لاند بتخصصها النادر والكادر الضخم المتميز لديها

وفي حضور عدد من المهندسين الدولين وكبار مختصي الأمن والسلامة في العالم ومسؤولي كود الدفاع المدني العالمي والكود الأمريكي وكان لهم إشادة بما قدمت شركة ددج لاند بهذا المعرض من منتجات حاصلة على وكالتها بدول الخليج

وتبادلوا الحديث عن مستقبل هذا المنتج.

وحيث صرح رجل الأعمال/ ظافرآل سلطان بأن أنظمة الأمن والسلامة أصبحت ركيزة من ركائز التطوير والبناء وقد اصبح السوق السعودي سوق متفتح ويبحث عن الأفضل والمتميز .

وانظمة الأمن والسلامة في العالم تعددت وتوسع العلم بها فأصبحت على عدة أنواع وطرق وتقدمت بشكل فضيع

ويجب على ملاك المنشآت والمطورين العقاريين انتقاء الأنظمة المناسبة لمنشآتهم فالمنشآت تختلف بأحجامها ومواقعها وكل منشأة تحتاج نظام متميز حسب بنيتها ومخططاتها والأنظمة القديمة لم تعد يعتد بها عالمياً فالأنظمة الحديثة انظمة متطورة وسهلة الاستخدام والضامنه بعد الله للمنشأة.

وكان من ضمن تصريحه حث العقاريين وأصحاب المنشآت قبل البدء بالبناء اختيار النظام المناسب عن طريق شركات مختصة ومكاتب استشارية مختصة بالأمن والسلامة حيث ان هذه الأنظمة تحفظ بعد الله الأرواح البشرية وتحافظ على الممتلكات وتكون نسبة المخاطرة باستثمارك العقاري قليلة .

وأخيرا.. ختم المعرض بتبادل الدروع التذكارية وشهادات الشكر للممثلين والمشاركين في هذا المعرض متمنين المشاركة له في معارض أخرى دولية حافلة بمنجزات أضخم واميز.