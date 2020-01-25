إلزام «الجوازات» بدفع تعويض لصاحب عمل هربت خادمته بعد تأخره عن استلامها
يعد هروب العاملة المنزلية بعد وصولها المطار بسبب تأخر كفيلها عن استلامها مسألة شائعة تثير التساؤل حول مدى مسؤولية إدارة الجوازات وعلى من تقع المسؤولية .
ووفقاً للأنظمة ، تقضي تعليمات وزارة الداخلية الصادرة بهذا الشأن بما يلي :
1– حضور صاحب العمل المستقدم أو وكيله الشرعي أو المفوض منه رسمياً إلى المطار ، لتسلم العاملة المنزلية بعد وصول الرحلة بمدة أقصاها 12 ساعة ، وبعد إنهاء إجراءاتهن تتولى ” الجوازات ” تسليمهن لأصحاب العمل ومندوبين عنهم ، والإتصال بمن لم يحضر .
2– في حال عدم حضور صاحب العمل أو وكيله الشرعي أو مندوبه لتسلم العاملة المنزلية تقل إلى مكتب شؤون رعاية العاملات التابع لوزارة العمل لإستعداء صاحب العمل .
3– بعد مضي شهر على إقامة العاملة المنزلية في المكتب ،وعدم مراجعة صاحب العمل المستقدم ، يتم تخييرها لنقل خدمتها إلى شخص آخر أو إعادتها لوطنها على أن يستوفي من صاحب العمل الجديد الرسوم المقررة لنقل الخدمات نظاما ، والمبلغ الذي يتم دفعه عادة لمكتب الإستقدام .
الجدير بالذكر أن محكمة الإستئناف الإدارية أصدرت حكم قضائي في واقعة مماثلة قبل سنوات بإلزام ” الجوازات ” بدفع تعويض لصاحب عمل هربت خادمته “تكاليف استقدامها ” بسبب ما ثبت من عدم تطبيق التعليمات المنظمة التي أقرتها وزارة الداخلية .
wserf rf[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 31 دقيقة
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