صحة حفرالباطن تكرم كأفضل تغطية إعلامية لليوم العالمي للتطوع لعام 2019

سعيد العجل(صدى):

كرم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مدير الشؤون الصحية بحفرالباطن الأستاذ ناصر بن راشد الصافي على تميزهم كأفضل تغطية إعلامية في مبادرة اليوم العالمي للتطوع لعام 2019م.

وجاء ذلك امتداداً للإنجازات التي حققتها صحة حفرالباطن من خلال البرامج والمبادرات التوعوية والتثقيفية المستمرة لخدمة المجتمع وتسهيل وصول المعلومات لهم.

حيث حرصت على تفعيل المجال الإعلامي لزيادة الوعي الصحي ونشر المفاهيم الصحية بشكل متواصل ومستمر لتوعية أفراد المجتمع.