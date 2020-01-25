ثغرة أمنية خطيرة تهدد المعلنيين السياسين على فيسبوك

بيروت(صدى):

كشف فريق بحثي في لبنان عن ثغرة أمنية خطيرة في موقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك ” تكشف عن الرسائل التي يتم تبادلها بين إدارة فيسبوك وأي معلن سياسي.

وأكد الفريق البحثي أن الثغرة كشفت لأي مهاجم خارجي الرسائل والملفات والمرفقات ، وهوية المعلن السياسي ومدى موافقة فيسبوك عليه أو رفضه وسبب الرفض ، وغيرها من المعلومات الخطيرة .

من جانبها ، أسرعت شركة فيسبوك لعلاج الثغرة خلال 48 ساعة من الكشف عنها ، معترفة بأنها أخطر ثغرة أمنية تعرض لها السياسيين في منصتها .

وكانت فيسبوك قد أعتمدت نظام يتحقق من هوية المعلنين السياسيين وموقعهم الجغرافي، حيث يحق لكل معلن سياسي التواصل مع إدارة الشركة لإرسال المستندات الشخصية التي تثبت هويته ، ووضع إعلانه وفق ضوابط محددة كعدم التأثير على سير الإنتخابات .