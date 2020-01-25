بالخطوات.. «حساب المواطن» يوضح طريقة إضافة المرفقات للحصول على الدعم

علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن عن طريقة إضافة المرفقات لبيانات المستفيد للحصول على الدعم ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

1- الدخول على البوابة الالكترونية (تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات) .

2- حذف المرفقات المرفوضة .

3- إرفاق المستندات المطلوبة بالضغط على أيقونة ” استعراض الملف ” .

4- يجب أن تكون المفرقات بهذه الصيغ (pdf,pmp,png,jpj,jpaj) وأن يكون الحجم لا يتجاوز 2 ميجابايت.

الجدير بالذكر أنه يمكن لأي مواطن التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم بعد الدخول على الرابط التالي من هنــــــا .