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بالخطوات.. «حساب المواطن» يوضح طريقة إضافة المرفقات للحصول على الدعم

بالخطوات.. «حساب المواطن» يوضح طريقة إضافة المرفقات للحصول على الدعم
علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن عن طريقة إضافة المرفقات لبيانات المستفيد للحصول على الدعم ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

1- الدخول على البوابة الالكترونية (تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات) .

2- حذف المرفقات المرفوضة .

3- إرفاق المستندات المطلوبة بالضغط على أيقونة ” استعراض الملف ” .

4- يجب أن تكون المفرقات بهذه الصيغ (pdf,pmp,png,jpj,jpaj) وأن يكون الحجم لا يتجاوز 2 ميجابايت.

الجدير بالذكر أنه يمكن لأي مواطن التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم بعد الدخول على الرابط التالي من هنــــــا .


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