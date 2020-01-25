قنصلية المملكة في موريشيوس تحذر المواطنين من فيضانات محتملة

نايف السالم(صدى):

دعت قنصلية المملكة في موريشيوس المواطنين إلى توخي الحذر والبعد عن المناطق الساحلية والبقاء في مساكنهم ومتابعة الأحوال الجوية.

وأوضحت، في تغريدة لها على حسابها الرسمى بموقع تويتر، أن هيئة الأرصاد الجوية في موريشيوس حذرت من هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية قد تؤدي إلى حدوث فيضانات في مختلف أنحاء البلاد.

ونوهت بأن تم إغلاق مطار موريشيوس دون تحديد موعد محدد لإعادة فتحه، داعية المسافرين خلال هذه الفترة إلى عدم الذهاب إلى المطار والتواصل مع الشركة الناقلة.