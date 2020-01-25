أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة يرفعون دعوى قضائية ضد خامنئي والحرس الثوري

كييف(صدى):

لجأ أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة بفعل صواريخ إيران أثناء قصف قاعدة عين الأسد الأمريكية ، لمقاضاة المرشد الإيراني علي خامنئي والحرس الثوري الإيراني .

وقام الأهالي بتفويض المركز الدولي لحقوق الإنسان برفع الدعوى القضائية أمام محكمة أونتاريو الكندية إستناداً لبند من قانون العقوبات الكندي تم إقراره عام 2012 بعنوان ” العدالة لضحايا الإرهاب ” .

الجدير بالذكر أن الحرس الثوري اعترف بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة المنكوبة والتي راح ضحيتها 176 مسافر ، مما يؤكد إدانتها أمام القضاء .

وكانت حادثة الطائرة الأوكرانية قد أشعلت الغضب في الرأي العام الإيراني أيضاً ، وسط تصاعد الخلاف بين الحرس الثوري نفسه وخامنئي ، وتهرب من تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة لأوكرانيا .