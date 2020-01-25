هالاند يسجل هدفه الخامس مع دورتموند

ماجد محمد(صدى):

تعادل بوروسيا دورتموند مع منافسه بايرن ميونيخ بالنقاط بفوزه الكبير على ضيفه كولن 5-1 بينها ثنائيّة للدولي النرويجي الواعد إرلينغ هالاند

وسجّل البرتغالي رافاييل غيريرو هدفا، وماركو رويس 29 هدف، أما الإنكليزي جايدون سانشو 48 هدف، وهالاند 77 و87 هدف بوروسيا دورتموند، فيما سجّل مارك أوث 64 هدف كولن.

وشارك هالاند، الذي أصبح أول لاعب على الإطلاق يسجل 5 أهداف في أول مشاركتين في الدوري، في الشوط الثاني في المناسبتين ولعب 59 دقيقة فقط.

وأحرز المهاجم النرويجي الشاب 28 هدفاً في 22 مباراة مع سالزبورغ النمساوي في النصف الأول من الموسم قبل أن ينضم إلى دورتموند.