للفتيات.. إليكِ أبرز الطرق للتخلص من السواد حول الفم

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعد وجود سواد حول الفم من الأموار الغير محببه لدى النساء، وتتعدد أسبابها ظهورها ما بين وضع اليد حول الف لمدة طويلة، أو سوء التغذية، كما أن استمرار جفاف الشفتين يؤدى أحيانا إلى تشققها وظهور اللون الداكن حولها.

ويمكن معالجة هذه المشكلة بعدة طرق وهى كالتالى:

-وضع كريم تفتيح البشرة الغني بالـ فيتامين C، وأربوتين، ونياكيناميد

-اللجوء إلى العلاج بالليزر

– الاستعانة بالتقشير الكيميائى أو التقشير اليومي للبشرة باستخدام المستحضرات الطبية

-الاستعانة بخلطات طبيعية ومنها وضع عصير ليمون مباشرة على المنطقة الداكنة حول الفم لمدة 10 دقائق، ثم غسلها بالماء ثم تجفيفها مع البقاء بعيدًا عن أشعة الشمس.