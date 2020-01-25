مجهولة تستولى على 5 ملايين درهم بعد انتحال شخصية سيدة أعمال إماراتية

أبوظبي(صدى):

نجحت امرأة في انتحال صفة سيدة أعمال إماراتية وسحب مبالغ مالية ضخمة، تزيد على خمسة ملايين درهم، من حساباتها في أحد البنوك.

ومع عصابة من المحترفين استولت على نحو خمسة ملايين، بعد استخراج بدل فاقد من شريحة رقم الهاتف المسجل باسم المجني عليها لدى إحدى شركات المزودة للخدمات الهاتفية.

وعلمت المجني عليها بالأمر، بعد اتصال هاتفي بين شاهد اثبات في البنك وشخص من قسم مكافحة الاحتيال في بنك آخر، يفيد بأن هناك تحويلات ترد من حسابات المجني عليهم إلى بعض الحسابات لدى البنك الأخير، وطلبوا منه التحقق من تلك التحويلات، فاتصل بالمجني عليها من دون جدوى، ثم اتصل على الرقم الأرضي لشركتها أو شركة والدها، فجاء الرد بأنهم خارج الدولة، فطلبوا من موظفي الشركة ضرورة التواصل معها وإبلاغها بأمر هذه التحويلات، لتؤكد أنها لم تجر أي تحويلات.

وأفادت التحقيقات بأنه تم استخراج بدل فاقد لرقم هاتف سيدة الأعمال المرتبط بالبنك، مستخدماً مستندات مزورة، ثم انتحلت امرأة هوية المجني عليها، واتصلت بالبنك، وتمكنت من الإجابة عن الأسئلة التعريفية التي تخص العميلة، وهي عبارة عن اسم الأم، وتاريخ الميلاد، وعدد البطاقات الائتمانية، وعدد الحسابات، ثم طلبت تغيير البريد الإلكتروني الخاص بالمبلغة، واستصدار بطاقة سحب، وتمت الموافقة على طلباتها، وحصلت على البطاقة، وتمكنت مع بقية المتهمين من سحب مبالغ مالية ضخمة من حساب المجني عليها.

وكشف الشاهد أن تلك المرأة استلمت بطاقة السحب عبر شركة «آرامكس»، وزودت مندوب الشركة بصورة جواز سفر باسم المبلغة، لكن بصورة شخصية مختلفة، مشيرا إلى أن حسابات المبلغة كانت متوقفة، لعدم دخولها إلى الدولة منذ أكثر من 120 يوماً، والتحقيق الداخلي لايزال سارياً للتأكد ما إذا كان أحد الموظفين متواطئاً معهم في الدخول إلى حساب العميلة وتسريب بياناتها.