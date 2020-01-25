ليفريول يقتحم المنافسة لضم «رويز» ومخاوف من صفقة جنونية

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول دخل على خط المنافسة مع الثلاثي برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي للتعاقد مع نجم نابولي فابيان رويز .

ومن المنتظر أن يتفاوض متصدر الدوري الإنجليزي مع اللاعب بعدما فشلت مفاوضاته لضم إيسكو لاعب ريال مدريد إذ رفض ناديه عرض بـ 56 مليون يورو .

ويُتوقع أن تشهد صفقة رويز ارتفاع جنوني مع تنافس الأندية الأربعة على النجم الذي يمتد عقده حتى يونيو 2023 .

الجدير بالذكر أن “رويز ” 23 عام ، شارك في 26 مباراة مع نابولي هذا الموسم ، سجل بها هدف ، ليصل مجموع أهدافه مع ناديه إلى 8 أهداف في 66 مباراة .