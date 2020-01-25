ليفريول يقتحم المنافسة لضم «رويز» ومخاوف من صفقة جنونية
كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول دخل على خط المنافسة مع الثلاثي برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي للتعاقد مع نجم نابولي فابيان رويز .
ومن المنتظر أن يتفاوض متصدر الدوري الإنجليزي مع اللاعب بعدما فشلت مفاوضاته لضم إيسكو لاعب ريال مدريد إذ رفض ناديه عرض بـ 56 مليون يورو .
ويُتوقع أن تشهد صفقة رويز ارتفاع جنوني مع تنافس الأندية الأربعة على النجم الذي يمتد عقده حتى يونيو 2023 .
الجدير بالذكر أن “رويز ” 23 عام ، شارك في 26 مباراة مع نابولي هذا الموسم ، سجل بها هدف ، ليصل مجموع أهدافه مع ناديه إلى 8 أهداف في 66 مباراة .
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