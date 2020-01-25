«مشتاق والله يا الرياض» .. قصيدة مؤثرة لـ «آل الشيخ» أثناء خضوعه للعلاج بأمريكا

علي القحطاني(صدى):

نظًم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه قصيدة وطنية مؤثرة تعبر عن مدى شوقه وحنينه للمملكة أثناء تواجده بالولايات المتحدة حيث يخضع للعلاج .

ونشر “آل الشيخ ” مقتطفات من أبياتها الشعرية ، وكان من أبرز ما جاء فيها قوله :

مشتاق والله.. يا الرياض

لترابك.. ونسمة هواك

اللهم.. لا اعتراض

أنا هنا.. وقلبي هناك

والشوق فيني.. فاض فاض

ولا غلا.. إلّا غلاك

واللي تذكرت.. الفياض

قلبي قبل لا أجيك جاك

الجدير بالذكر أن آل الشيخ خضع لعملية جراحية في أحد المستشفيات بالولايات المتحدة بعد تعرضه لوعكة صحية سافر على أثرها بداية يناير الجاري .