مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن وظائف شاغرة
طرح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عددًا من الوظائف الشاغرة فى جدة والرياض لحملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
وأوضح أن الوظائف المطلوب شغلها هى كالتالى:
-كبير أخصائي تصوير الأشعة
. صيدلاني ثانٍ. استشاري مساعد التخدير. فني أجهزة ثانٍ. ممرض أول
. استشاري أنف وأذن وحنجرة. استشاري طب طوارئ البالغين
. استشاري جلدية مشارك
. صيدلاني أول
. ممرض أول
ونوه بأن التقديم متاح الآن، موضحًا شروط كل وظيفة على الرابط التالى : هنا
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