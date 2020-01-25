مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عددًا من الوظائف الشاغرة فى جدة والرياض لحملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وأوضح أن الوظائف المطلوب شغلها هى كالتالى:

-كبير أخصائي تصوير الأشعة

. صيدلاني ثانٍ. استشاري مساعد التخدير. فني أجهزة ثانٍ. ممرض أول

. استشاري أنف وأذن وحنجرة. استشاري طب طوارئ البالغين

. استشاري جلدية مشارك

. صيدلاني أول

. ممرض أول

ونوه بأن التقديم متاح الآن، موضحًا شروط كل وظيفة على الرابط التالى : هنا