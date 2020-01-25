حلا شيحة مع يسرا في «دهب عيرة» رمضان المقبل

القاهرة(صدى):

انضمت الفنانة المصرية حلا شيحة إلى مسلسل «دهب عيرة»، مع الفنانة يسرا، والمشارك في السباق الرمضاني المقبل.

ومن المقرر بدء تصوير المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة لعرضه فى شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وهو تعاون إنتاجى بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب، لتكون حلا شيحة ثانى المنضمين للعمل بعد بيومى فؤاد الذى تعاقد مؤخراً على العمل.

يذكر أن حلا شيحة تواصل حاليا تصوير مشاهدها في فيلم «مش أنا» مع النجم تامر حسني، ويشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدواني، سوسن بدر، وأسماء سليمان وياسمين البشبيشى وعدد من ضيوف الشرف، قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسنى على المخرجة سارة وفيق.