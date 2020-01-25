شاعر عكاظ ينثر إبداعه بمسرح شارع الفن في مهرجان المجاردة

محمد بن طحيطح(صدى):

ضمن فعاليات مهرجان المجاردة شتانا غير لهذا العام اقيمت مساء أمس الجمعة الموافق ١٤٤١/٥/٢٩هـ امسية شعرية للشعر الفصيح قدمها فارس الكلمة شاعر عكاظ الشاعر محمد إبراهيم يعقوب الذي أبدع وأمتع وكان عريف الأمسية الاستاذ علي أبوعلامة وقد شهدت الأمسية حضور جماهيري مميز .

وقد أقيم على جانب هذه الأمس المسابقة الشعرية للشعر الفصيح والتي سبق أن أعلنت عنها اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالتعاون مع اللجنة الثقافية بمحافظة المجاردة لفتح المجال للشباب وإبراز مواهبهم الشعرية من خلال المشاركة في هذه المسابقة .

وقد شارك في هذه المسابقة العديد من الشعراء الشباب ووصل إلى المرحلة النهائية أربعة شعراء وهم

فهيد محبوب القرني

سراح زهير الشهري

صالح جراد الشهري

سالم محمد الشهري

وقد قيّم مشاركات المتسابقين ضيف الأمسية الشاعر محمد إبراهيم يعقوب حيث حصل على المركز الاول الشاعر سالم محمد الشهري وفي ختام الامسية فتح المجال لمداخلات الحضور حيث تواجد العديد من الأدباء والدكاترة من داخل وخارج المحافظة ثم تم تكريم الفائزين في المسابقة الشعرية والفائزين بالسحوبات حيث تم السحب على مبلغ ٢٠٠٠ ريال كما تم تقديم درع تذكاري لضيف الأمسية بهذه المناسبة .