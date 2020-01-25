بالصور.. «كاديلاك» تمنح «سي تي 6» تقنيات عديدة وتصميم فريد

أميرة خالد(صدى):

بتصميم يتسم بالفخامة وتقنيات تكنولوجية رائعة، طرحت «كاديلاك» سيارتها “سي تي 6″، حيث ضمت السيارة الجديدة تقنيات تكنولوجية توفر للسائق مزيدًا من التحكم فى القيادة، وفى نفس الوقت توفر الراحة للركاب.

واحتوت السيارة الجديدة على ناقل حركة أوتوماتيكي قياسي من 10 سرعات، يوفر الراحة ويزيد من كفاءة الأداء أثناء القيادة.

ومن المميزات التى شملتها “سي تي 6” قدرتها على خفض استهلاك الوقود، بجانب التصميم الفريد لهيكل السيارة.