بالفيديو.. «الزعاق» : الأسبوع المقبل الأبرد في السنة على الإطلاق

نايف السالم(صدى):

حذر الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية من إنخفاض قياسي في درجات الحرارة الأسبوع المقبل ، مؤكداً أنها ستكون الأبرد ” على مدار “السنة ” .

ونشر “الزعاق ” فيديو من قرية حزم الجلاميد بالحدود الشمالية ، مؤكداً أن درجة الحرارة تدنت بها 4 درجات تحت الصفر فجراَ ، فيما ارتفعت إلى 1. 1 درجة مئوية في الثامنة صباحاً .

وقال “الزعاق ” : سيكون هذا الأسبوع هو الأبرد في السنة على الإطلاق وبعد أسبوعين يبدأ الشتاء الفعلي بالإنكماش ، مطالباً الجميع بأخذ الحيطة والحذر .