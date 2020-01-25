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بالفيديو.. «الزعاق» : الأسبوع المقبل الأبرد في السنة على الإطلاق

بالفيديو.. «الزعاق» : الأسبوع المقبل الأبرد في السنة على الإطلاق
نايف السالم(صدى):

حذر الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية من إنخفاض قياسي في درجات الحرارة الأسبوع المقبل ، مؤكداً أنها ستكون الأبرد ” على مدار “السنة ” .

ونشر “الزعاق ” فيديو من قرية حزم الجلاميد بالحدود الشمالية ، مؤكداً أن درجة الحرارة تدنت بها 4 درجات تحت الصفر فجراَ ، فيما ارتفعت إلى 1. 1 درجة مئوية في الثامنة صباحاً .

وقال “الزعاق ” : سيكون هذا الأسبوع هو الأبرد في السنة على الإطلاق وبعد أسبوعين يبدأ الشتاء الفعلي بالإنكماش ، مطالباً الجميع بأخذ الحيطة والحذر .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 23423 ] نشر منذ 20 دقيقة

الاسبوع ولا ثلاثة ايام

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