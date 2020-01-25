علاج الصداع وخفض السكر.. فوائد صحية مذهلة للإستحمام بالماء الساخن

أميرة خالد(صدى):

يلجأ الجميع إلى الإستحمام بالماء الساخن في فصل الشتاء للتغلب على برودة الطقس والإسترخاء بشكل عام ، بينما لا يعلمون الكثير عن فوائده المذهلة عل الصحة .

ويؤكد الأطباء أن الإستحمام بالماء الساخن يتميز بالفوائد التالية :

1- يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع خلال 20 دقيقة .

2- يعمل على خفض نسبة السكر في الدم بشكل هائل .

3- يساهم في تقليل السعرات الحرارية بالجسم .

4- يساعد على استرخاء العضلات والنوم بشكل أفضل .

5- يعمل على تنشيط الدورة الدموية .

6- يساعد على التخلص من الصداع .

7- يعمل كمضاد للإحتقان مما يخفف من نزلات البرد .

8- يفتح مسام الجلد ويساعد على خروج السموم .

وينصح الأطباء بوجود بعض التهوية أثناء الإستحمام حتى لا يتعرض الشخص للإختناق نتيجة لنقص الأوكسجين مع زيادة بخار الماء .