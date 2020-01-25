علاج الصداع وخفض السكر.. فوائد صحية مذهلة للإستحمام بالماء الساخن
يلجأ الجميع إلى الإستحمام بالماء الساخن في فصل الشتاء للتغلب على برودة الطقس والإسترخاء بشكل عام ، بينما لا يعلمون الكثير عن فوائده المذهلة عل الصحة .
ويؤكد الأطباء أن الإستحمام بالماء الساخن يتميز بالفوائد التالية :
1- يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع خلال 20 دقيقة .
2- يعمل على خفض نسبة السكر في الدم بشكل هائل .
3- يساهم في تقليل السعرات الحرارية بالجسم .
4- يساعد على استرخاء العضلات والنوم بشكل أفضل .
5- يعمل على تنشيط الدورة الدموية .
6- يساعد على التخلص من الصداع .
7- يعمل كمضاد للإحتقان مما يخفف من نزلات البرد .
8- يفتح مسام الجلد ويساعد على خروج السموم .
وينصح الأطباء بوجود بعض التهوية أثناء الإستحمام حتى لا يتعرض الشخص للإختناق نتيجة لنقص الأوكسجين مع زيادة بخار الماء .
alfahd42[ عدد التعليقات: 23423 ] نشر منذ 18 دقيقة
يوم تقولون الدافي ويوم تقولون الحار ويوم تقولون البارد ارسو على بر