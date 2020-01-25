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  3. علاج الصداع وخفض السكر.. فوائد صحية مذهلة للإستحمام بالماء الساخن

علاج الصداع وخفض السكر.. فوائد صحية مذهلة للإستحمام بالماء الساخن

علاج الصداع وخفض السكر.. فوائد صحية مذهلة للإستحمام بالماء الساخن
أميرة خالد(صدى):

يلجأ الجميع إلى الإستحمام بالماء الساخن في فصل الشتاء للتغلب على برودة الطقس والإسترخاء بشكل عام ، بينما لا يعلمون الكثير عن فوائده المذهلة عل الصحة .

ويؤكد الأطباء أن الإستحمام بالماء الساخن يتميز بالفوائد التالية :
1- يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع خلال 20 دقيقة .
2- يعمل على خفض نسبة السكر في الدم بشكل هائل .
3- يساهم في تقليل السعرات الحرارية بالجسم .
4- يساعد على استرخاء العضلات والنوم بشكل أفضل .
5- يعمل على تنشيط الدورة الدموية .
6- يساعد على التخلص من الصداع .
7- يعمل كمضاد للإحتقان مما يخفف من نزلات البرد .
8- يفتح مسام الجلد ويساعد على خروج السموم .
وينصح الأطباء بوجود بعض التهوية أثناء الإستحمام حتى لا يتعرض الشخص للإختناق نتيجة لنقص الأوكسجين مع زيادة بخار الماء .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 23423 ] نشر منذ 18 دقيقة

يوم تقولون الدافي ويوم تقولون الحار ويوم تقولون البارد ارسو على بر

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