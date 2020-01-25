محمد رمضان ينشر صورة رومانسية مع زوجته ويتغزل فيها

القاهرة(صدى):

نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة حديثة تجمعه مع زوجته مشاركاً جمهوره لحظات السعادة ، ومتغزلاً فيها بعبارات رقيقة دفعت الجميع للتفاعل معه ومبادلته الدعاء لهم بدوام السعادة .

وقال “رمضان ” معلقاً على الصورة : أكبر رزق فى الحياة هو إنك تتجوز اللى بتحبها، والرزق الأكبر إنها تكون بتحبك أكتر من نفسها، ربنا يملأ كل البيوت سعادة واستقرار ويبعد عنكم كل شر ويحفظ كل زوجين لأبنائهم .

وتفاعل الفنانون والجمهور مع عباراته الرومانسية ، فعلق الفنان أحمد زاهر قائلاً” ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض العمر كله ” ، وقال “روجينا ” : ربنا يسعدكم ، وغيرها من التعليقات .

الجدير بالذكر أن “رمضان ” طرح أمس أغنية “كازانوفا” مع المطربة يسرا الجندي ، وحققت 500 ألف مشاهده في أقل من 24 ساعة .