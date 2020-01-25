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  3. بالفيديو.. مشجع نصراوى ينتقد وليد الفراج: رد فعلك بايخ..وماسك سنة من القهر

بالفيديو.. مشجع نصراوى ينتقد وليد الفراج: رد فعلك بايخ..وماسك سنة من القهر

بالفيديو.. مشجع نصراوى ينتقد وليد الفراج: رد فعلك بايخ..وماسك سنة من القهر
طلال الغامدي(صدى):

انتقد أحد مشجعى نادى النصر المتابعين لبرنامج “الدورى مع وليد”، المذاع على القناة الرياضية، رد فعل مقدم البرنامج، وليد الفراج عندما يتحدث مع ضيوفه عن نادى النصر.

وكتب المتابع على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”: تحس الفراج ما يقدر يقاوم شعوره لما احد من ضيوفه يمدح النصر، ردة فعله بايخة وماسك سنة من القهر”.

من جهته، علق “الفراج”  ضحاكًا على ما ذكره المشجع مؤكدًا أن ردة فعله طبيعية.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 23423 ] نشر منذ 40 دقيقة

ومازال الهراج يهرج يبي يرضي الاخرين

[ عدد التعليقات: 1287 ] نشر منذ 9 دقائق

ومازالت الخرقه الحالميه تبحث عن مجد نظيف

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