بعد علاقة حب طويلة.. ألمانية تخطط للزواج بطائرة بوينغ
قررت امرأة ألمانية تدعى ميشيل كوبكي الزواج مع طائرة بوينغ 737، للزواج بها بشكل جدي بعد علاقة حب ٦ سنوات.
وقالت البائعة، كوبكي، إن الطائرة، التي يبلغ وزنها 40 طنا، «حب حياتها»، حيث انجذبت إلى أجنحتها أولا، في مطار Tegel بالعاصمة برلين، وبعد رؤيتها مرتين فقط، قررت أن تعانق نموذج مصغر منها في السرير.
وتمكنت من تقبيلها للمرة الأولى في سبتمبر 2019، وحلمها الزواج من الطائرة، حسب ما ورد على صحيفة «ميرور».
alfahd42[ عدد التعليقات: 23423 ] نشر منذ 55 دقيقة
ههههههه وين بتكون فيه ليلة الدخله في الفضاء
alfahd42[ عدد التعليقات: 23423 ] نشر منذ 54 دقيقة
اوعي يا بنت توقعي
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5707 ] نشر منذ 27 دقيقة
طياره مؤنث كيف انثى تتزوج انثى
لو اتزوجتي صاروخ احسن لك
نعوذ بالله من حالهم وانحطاطهم
والمصيبه ستجد من يعقد لها على الطياره ويوثق العقد في كنيستهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 23423 ] نشر منذ 22 دقيقة
صاروخ هههههههه