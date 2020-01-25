بعد علاقة حب طويلة.. ألمانية تخطط للزواج بطائرة بوينغ

برلين(صدى):

قررت امرأة ألمانية تدعى ميشيل كوبكي الزواج مع طائرة بوينغ 737، للزواج بها بشكل جدي بعد علاقة حب ٦ سنوات.

وقالت البائعة، كوبكي، إن الطائرة، التي يبلغ وزنها 40 طنا، «حب حياتها»، حيث انجذبت إلى أجنحتها أولا، في مطار Tegel بالعاصمة برلين، وبعد رؤيتها مرتين فقط، قررت أن تعانق نموذج مصغر منها في السرير.

وتمكنت من تقبيلها للمرة الأولى في سبتمبر 2019، وحلمها الزواج من الطائرة، حسب ما ورد على صحيفة «ميرور».