بالفيديو.. مواصفات ومميزات سيارات Pajero الجديدة

أميرة خالد(صدى):

شهد النموذج الجديد لسيارات Pajero عدة مميزات فى تصميمها وتعدد التقنيات والأنظمة الموجودة بها.واتسم التصميم الجديد، والمعروف بأسم ” Sport”، بكبر حجمه ومقاعده الجلدية المريحة والمخصصة لسبعة ركاب، فضلا عن تمتعها بواجهات مصممة بشكل فريد ومزودة بمصابيح LED.

وتعمل السيارة الجديدة بسرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، واحتوت على كاميرات فى الواجهتين الأمامية والخلفية، كما توجد بها واجهة قيادة متطورة بها شاشتين، أحدهما في المنتصف تعمل باللمس، والأخرى توجد قبالة السائق.

ولم ينسى القائمون على صناعة السيارة المقاسى التى يواجهها السائقون فى الطرق الوعرة، حيث قدمت السيارة الجديدة أنظمة قيادة خاصة بهذا الشأن لتضيف مزيدًا من الراحة أثناء القيادة.