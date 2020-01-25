رئيس الإتصالات في «فيس بوك» يصفع «بيزوس» وينفي حدوث أي اختراق لحسابه بـ«واتساب»

واشنطن(صدى):

في صفعة جديدة للملياردير الأمريكي ” جيف بيزوس ” مالك أمازون و ” واشنطن بوست ” ، أكد رئيس الإتصالات في شركة فيسبوك والتي تملك تطبيق ” واتسآب ” أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي إختراق أياً كان مصدره لحساب “بيزوس ” .

وقال رئيس الإتصالات ” نيك كليج ” في لقاء مع بي بي سي : الشركة واثقة جدًّا جدًّا من أن الاختراق المزعوم لهاتف جيف بيزوس لم يحدث ولا يوجد أي اختراق أمني في تطبيق واتس آب، وأن التطبيق لديه تشفير شامل لا يمكن اختراقه.

وأعاد التأكيد على ثقة الشركة من تشفير حساب ” بيزوس ” وأنه لا يمكن إختراقه بأي حال ، في دليل جديدة لكذب وإدعاء “بيزوس ” ، في محاولة للزج بالمملكة في تصرفات لا تليق بمكانتها وحاولة التشويه بصورتها .

وكانت وسائل إعلام أمريكية أمس قد نشرت كذلك معلومات تنسف إدعاءات “بيزوس ” وتكشف خيوط المؤامراة على المملكة .

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