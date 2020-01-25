بعد إعلان انفصالها.. أصالة تمازح إعلامي: أنا حولة (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

تتصدر أخبار المطربة السورية أصالة نصري، السوشيال ميديا، عقب إعلانها انفصالها من زوجها المخرج المصري طارق العريان.

وفاجأت أصالة جمهورها خلال حلولها على إحدى حلقات برنامج Trending، الذي يقدمه صبحي عطري، عندما مازحها مقدم البرنامج متسائلاً إن كانت عيونها ناعسة، بسبب عدم نظرها إلى الكاميرا، فأجابت عليه قائلة: «لا أنا حولة»، فاستكمل مزاحه قائلا: ربما هذه الحالة بسبب الحزن، لتجيبه: «لست حزينة أنا حولة».

وتداول جمهور أصالة هذا المقطع، مؤكدين أنها تحاول أن تداري حالتها النفسية بالمزاح.