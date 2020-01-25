«الجبير» يتحدث عن أخطر مادة في الدستور الإيراني.. «كيف لنا التفاوض مع طهران» ؟

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير مساء أمس الجمعة على ضرورة تغيير طهران سلوكها في المنطقة ، والكف عن الخطاب الإيراني “المزدوج ” .

وقال ” الجبير ” في العاصمة الهنجارية بودابست : العقوبات فرضت على إيران بسبب سلوكها في المنطقة وليس برغبة منا .

كما أشار الجبير إلى نص الدستور الإيراني على مادة خطيرة تهدد سيادة الدول واستقرارها وهي مادة تصدير الثورة ، متسائلا “كيف لنا التفاوض مع طهران؟ .

وشدد الجبير على أن المملكة لم تستهدف إيران بالصواريخ أو الميلشيات ، لذا يجب عليها الكف عن الإعتداء على الدول ودعم الميلشيات الإرهابية .

وناقش “الجبير ” كذلك وضع اليمن مؤكداً أن المملكة لا تريد الحرب وتسعى للحل السياسي ، مطالباً بحل الأزمات والصراعات حول العالم بالتنسيق والحوار .