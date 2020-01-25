20 % من السعوديين يعتمدون على زوجاتهم في إدارة ميزانية الأسرة

علي القحطاني(صدى):

كشفت دراسة دولية حديثة أن 20% من السعوديين يفضلون الإعتماد على زوجاتهم في الإدارة المالية لشؤون المنزل وإسناد دفع الفواتير لهن ، بينما يفضل 35 % من سكان المملكة إسناد تلك المهمة للرجال .

كما كشفت الدراسة عن بعض آراء المواطنين في المملكة تجاه طبيعة عمل المرأة ، إذ يرى 10% من السعوديين أن مهنتي الطب والتدريس أكثر مناسبة للنساء من الرجال ،بينما يرى 20 % أن العمل العام أكثر مناسبة للنساء من الرجال .

كما تطرقت الدراسة إلى مهن أخرى ، حيث أكد 11 % من السعوديين أن مهنة البحث العلمي في كثير من الأحيان للنساء أكثر من الرجال ، ويرى 13 % أن تكنولوجيا المعلومات أكثر ملائمة للنساء عن الرجال ، و 28 % يرون أن أعمال البناء أكثر مناسبة للنساء عن الرجال .