الأمير خالد بن سلمان: «حرب اليمن ليست فيتنام المملكة.. وسنواصل دعم الشعب اليمني»

فهمي محمد(صدى):

نفى الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، وصف ما يحدث فى اليمن بأنه “فيتنام المملكة”، مؤكدًا أن المملكة لم تبدأ الحرب وإنما تدخلت من أجل إنهائها.

وأوضح، فى تصريحات له خلال مقابلة تلفزيونية مع “فايس، أن المليشيات الحوثية هى من بدأت الحرب، بقيامها بالتعدى على السلطة الشرعية، والتجنى على الشعب اليمنى بقتل أبنائها.ولفت إلى أن اليمن دولة مجاورة للمملكة، وليست بعيدة عنها بآلاف الكيلومترات مثلما كان البعد بين الولايات المتحدة وفيتنام، مضيفا أن الأخطار التى أوجدها تنظيم القاعدة ومليشيات الحوثيين استوجبت على المملكة التدخل من أجل مواجهتها وإعادة الاستقرار للدولة اليمنية.

وأكد أن المملكة ستواصل دعم الحكومة الشرعية من أجل إعادة الاستقرار وإصلاح ما تسبب به الحوثيين من دمار وتدنى الأحوال الاقتصادية والإنسانية فى اليمن.